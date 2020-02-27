Алексей Терещенко: Хартли – настоящий фанат хоккея - Советский спорт
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27 февраля 2020 15:18ХоккейКорегин Владислав

Алексей Терещенко: Хартли – настоящий фанат хоккея

Нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко поделился мыслями по поводу нынешнего главного тренера омского клуба Боба Хартли.

– Открою вам секрет: мне было очень интересно впервые в жизни поработать под руководством иностранного специалиста. Здорово, что им оказался Боб Хартли. Он настоящий фанат хоккея. Пообщавшись с ним, я понял, что омская команда под его руководством не случайно добилась существенного успеха за такой короткий временной отрезок.

Кто-то скажет, что я практически не играю. Верное замечание, но я знал, на что шел. Мне к трудностям не привыкать. Значит, в сложившейся ситуации надо еще больше работать на тренировках и ждать своего шанса, чтобы в нужный момент проявить себя и принести максимальную пользу команде, – цитирует 39-летнего нападающего «РИА Новости».

Напомним, что Терещенко – трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России. Всего в КХЛ он провел 570 матчей, набрав 296 (118+178) очков. В нынешнем сезоне на его счету три игры, в которых он отметился одним ассистом.

«Авангард» завершил регулярный сезон КХЛ на третьей строчке в Восточной конференции, имея в своем активе 83 очка. В первом раунде плей-офф омская команда сыграет с «Салаватом Юлаевым», финишировавшим шестым (68).

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