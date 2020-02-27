Артемий Панарин: Будь я президентом КХЛ, запретил бы богатым клубам забирать всех лучших игроков - Советский спорт
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27 февраля 2020 19:58ХоккейШарафудинов Виктор

Артемий Панарин: Будь я президентом КХЛ, запретил бы богатым клубам забирать всех лучших игроков

По мнению форварда «Рейнджерс», в российском клубном хоккее не хватает справедливости.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью телеканалу «Матч ТВ» рассказал о том, что нужно изменить в российском хоккее:

«Я не сразу узнал, что президентом КХЛ стал Алексей Морозов. Думаю, это хороший шаг. Могу только поздравить Алексея.

Если я стану президентом КХЛ, значит все совсем плохо в нашем хоккее. Если уж меня решили взять. Но если представить… Знаете, я бы сделал справедливость между командами. Есть богатые клубы, где много денег. Они собирают лучших игроков. Но надо, чтобы и в регионах, в городах поменьше были свои звезды. И на них тоже ходили бы люди, любили бы своих игроков.

А то у нас получается, как только хоккеист чуть-чуть начинает расти, его сразу забирают в богатые команды. И бедные клубы даже сопротивляться не могут. Потому что у них нет денег. Это самое ужасное, что у нас есть.

Важно, чтобы у каждого города и региона были свои игроки, на которых каждый мог прийти посмотреть и порадоваться. А не когда у тебя постоянно меняют игроков, никаких звезд не остается и тебе неинтересно ходить на матчи.

Просто надо уравновесить все команды. Проблему не решит, если везде в России закрыть доступ к НХЛ и не показывать людям хоккей. Нужно вести работу в позитивном направлении».

14 февраля 43-летний Алексей Морозов был избран новым президентом КХЛ. На этом посту бывший хоккеист «Крыльев Советов», «Питтсбурга», «Ак Барса» и ЦСКА сменил Дмитрия Чершыненко.

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