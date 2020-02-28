Шипачев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, а Капризов – лучшим снайпером В активе нападающего московского «Динамо» 65 очков в 61 матче.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиров. В его активе 65 очков в 61 игре. Вадим забросил 17 шайб и сделал 48 результативных передач, заодно став лучшим ассистентом лиги.

Второе место в бомбардирском списке занял еще один форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин, у которого 63 очка (31+32) в 58 играх.

Замкнул тройку лучших бомбардиров нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, отметившийся 62 очками (33+29) и 57 встречах.

В то же время Капризов во второй раз кряду стал лучшим снайпером КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В прошлом сезоне Кирилл забросил 30 шайб.

Вторым среди лучших снайперов занял Яшкин, 31 раз огорчивший соперников московского «Динамо». Третью строчку списка занял форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников, отличившийся 27 раз в 58 матчах.

Лучший результат по итогам регулярного сезона в истории КХЛ по набранным очкам показал форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в сезоне-2016/2017 – 85 очков. Ему же принадлежит рекорд и по числу заброшенных шайб. В том же сезоне Сергей 48 раз поразил ворота соперников «Металлурга».