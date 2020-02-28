Опубликовано расписание матчей первого раунда Кубка Гагарина Плей-офф КХЛ стартует в воскресенье 1 марта.

В четверг 27 февраля завершился регулярный чемпионат 12-го сезона КХЛ. ЦСКА выиграл Кубок Континента, а турнирная сетка первого раунда плей-офф приобрела завершенный вид.

Расписание матчей было опубликовано на официальной сайте лиги.

Западная конференция

ЦСКА (1) – «Торпедо» (8) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

СКА (2) – «Витязь» (7) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Йокерит» (3) – «Локомотив» (6) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Динамо» Москва (4) – «Спартак» (5) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

«Барыс» (2) — «Металлург» (7) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Авангард» (3) — «Салават Юлаев» (6) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

Напомним, что в плей-офф соперники играют до четырех побед. Звездочками выделены даты матчей, которые будут сыграны в случае необходимости.