Владимир Крикунов: До игроков «Динамо» тяжело доходят некоторые слова Главный тренер московского клуба прокомментировал поражение от минских одноклубников.

Московское «Динамо» выигрывало 3:1 по ходу заключительного матча регулярного чемпионата против «Динамо» из Минска, однако в итоге команда Владимира Крикунова уступила 3:4.

«Мы начали матч хорошо, были более-менее настроены на игру, – цитирует пресс-конференцию главного тренера московской команды Чемпионат.com – До игроков тяжело доходят некоторые слова. Вроде и выигрываем 3:1, не знаю, что они хотели. Безобразно провели второй период, третий провели не лучше. Много удалений? Это разгильдяйство».

Москвичи финишировали на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка. В первом раунде плей-офф «Динамо» встретится со «Спартаком».