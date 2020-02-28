«Рейнджерс» одержали победу над «Монреалем», Панарин набрал два очка (видео) Хоккеисты «Рейнджерс» обыграли «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

В составе нью-йоркской команды заброшенными шайбами отметились Филлип Ди Джузеппе (39-я минута), Мика Зибанежад (52), Адам Фокс (53) и Райан Стром (56, 59). У «Канадиенс» отличились Макс Доми (4) и Томаш Татар (38).

Отметим, что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет в этой игре две результативные передачи, а голкипер Александр Георгиев отразил 32 броска из 34 и отдал голевую передачу, которая стала для него третьей в карьере.

После этой встречи «Рейнджерс» набрали 74 очка и занимают десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Монреаль» с 67 баллами располагается на 12-м месте.

В следующем матче клуб из Нью-Йорка проведет на выезде против «Филадельфии», а «Монреаль» на своем льду сыграет против «Каролины».