Гол и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Чикаго» (видео) Хоккеисты «Тампа-Бэй» уступили «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5.

В составе «Лайтнинг» заброшенными шайбами отметились Брэйден Пойнт (36-я минута) и Никита Кучеров (41), у «Блэкхокс» отличились Брэндон Саад (45), Доминик Кубалик (46, 52, 58) и Слэйтер Куккук (50).

Отметим, что Кучеров также отметился результативной передачей.

После этой игры «Тампа-Бэй» с 85 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Чикаго» набрав 64 очка располагается на Западе на 12-й строчке.

В следующем матче «Лайтнинг» дома сыграют примет «Калгари», а «Блэкхокс» на выезде встретятся с «Флоридой».