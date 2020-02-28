Владислав Третьяк: Соперника ЦСКА не выбирает, но все игры будут тяжелые

- «Торпедо» - рабоче-крестьянская команда, трудовая. Соперника ЦСКА не выбирает, но все игры будут тяжелые, легких не будет. ЦСКА надо делать результат, если команда хочет выиграть второй подряд Кубок Гагарина, - цитирует Третьяка ТАСС.
Напомним, что накануне ЦСКА в пятый раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, выиграв Кубок континента.
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27.02.2020 01:15 Футбол Мощенко Захар