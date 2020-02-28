Владислав Третьяк: Соперника ЦСКА не выбирает, но все игры будут тяжелые - Советский спорт
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28 февраля 2020 08:54Хоккей

Владислав Третьяк: Соперника ЦСКА не выбирает, но все игры будут тяжелые

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк – о предстоящей серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между ЦСКА и «Торпедо».

- «Торпедо» - рабоче-крестьянская команда, трудовая. Соперника ЦСКА не выбирает, но все игры будут тяжелые, легких не будет. ЦСКА надо делать результат, если команда хочет выиграть второй подряд Кубок Гагарина, - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, что накануне ЦСКА в пятый раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, выиграв Кубок континента.

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