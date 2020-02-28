Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

В составе «Шаркс» заброшенными шайбами отметились Марио Ферраро (23-я минута), Маркус Соренсен (36) и Логан Кутюр (61). У «Девилз» отличились Трэвис Зэйджак (12) и Никита Гусев (16).
После этой встречи «Сан-Хосе» прервал серию из пяти поражений, набрал 58 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Нью-Джерси» с 61 очком располагается на Востоке на 14-й строчке.
В следующем матче «Сан-Хосе» дома сыграет против «Питтсбурга», а «Нью-Джерси» в гостях встретится с «Лос-Анджелесом».
Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон Магомед Анкалаев: Реванш с Крейгом мне не интересен Российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе, рассказал о предстоящем поединке с молдаванином Ионом Куцелабой. 26.02.2020 17:30 ММА Усачев Владислав Лезем в голову Логинова. А как еще подвести итоги ЧМ-2020? В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира. Россияна финише отметилась обысками у Александра Логинова, его же финишем в эстафете на 4-м месте и его же снятием с масс-старта. 24.02.2020 16:30 Биатлон Тигай Лев Андрей Разин: Спрыгнуть с седьмого этажа мне не хотелось Главный тренер «Северстали» подвел итог сезона. 26.02.2020 13:30 Хоккей Кузютина Елена Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Без Месси и Роналду. Символическая сборная первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов «Советский спорт» о главных героях первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. 27.02.2020 09:30 Футбол Велиев Эмиль 33 несчастья клубов премьер-лиги Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая несчастна по-своему. 27.02.2020 13:00 Футбол Зибрак Артем Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Леонид Калошин: Графику «возможен пенальти» увидят не везде Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России рассказал о повсеместном использовании видеоповторов на матчах весенней стадии премьер-лиги. 28.02.2020 10:00 Футбол Григорьевская Юлия Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание