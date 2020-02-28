Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Сан-Хосе» - Советский спорт
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28 февраля 2020 09:32Хоккей

Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

Хоккеисты «Нью-Джерси» в овертайме уступили «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.

В составе «Шаркс» заброшенными шайбами отметились Марио Ферраро (23-я минута), Маркус Соренсен (36) и Логан Кутюр (61). У «Девилз» отличились Трэвис Зэйджак (12) и Никита Гусев (16).

После этой встречи «Сан-Хосе» прервал серию из пяти поражений, набрал 58 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Нью-Джерси» с 61 очком располагается на Востоке на 14-й строчке.

В следующем матче «Сан-Хосе» дома сыграет против «Питтсбурга», а «Нью-Джерси» в гостях встретится с «Лос-Анджелесом».

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