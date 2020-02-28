Евгений Артюхин: Легкой победы в серии плей-офф у СКА не будет, я вам обещаю Нападающий «Витязь» Евгений Артюхин – о предстоящем первом раунде плей-офф Кубка Гагарина против СКА.

- Легкой победы у СКА не будет, я вам обещаю. Мы будем биться и доказывать, что мы не просто попали в плей-офф, а достойны большего. Пройти СКА? Я думаю, все реально, почему бы нам не попробовать? – цитирует Артюхина «РИА Новости».

Добавим, что первая игра серии до четырех побед пройдет в Санкт-Петербурге 1 марта.