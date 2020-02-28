Сергей Бобровский: В матче с «Торонто» пропустили необязательные и простые голы

- У нас было хорошее начало, но мы не смогли удержать лидерство. Мы пропустили необязательные и простые голы. Сегодня была важная игра для нас и для них, и, к сожалению, результат вышел не в нашу пользу, - цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.
Напомним, что по ходу встречи «Пантерз» вели в две шайбы, однако не смогли удержать преимущество.
Добавим, что встреча была принципиальной для обеих команды в борьбе за третью строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона.
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