Источник: «Динамо» может взять на себя часть финансирования «Сочи» Высока вероятность, что московское «Динамо» в межсезонье возьмет на себя часть финансирования ХК «Сочи».

- С большой вероятностью «Сочи» в скором времени перейдет «под крыло» московского «Динамо». Ту часть финансирования, которую осуществлял (петербургский) СКА, вместо них возьмет на себя «Динамо». Логично, что это может повлечь за собой и изменения в руководстве «Сочи». Информация на этот счет уже доведена до сочинского клуба, - приводит «РИА Новости» слова источника, близкого к ситуации.

Напомним, что «Сочи» по итогам регулярного чемпионат сезона-2019/20 занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.