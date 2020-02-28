Алексей Кудашов: В плей-офф не бывает мелочей – расслабляться нельзя ни на секунду - Советский спорт
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28 февраля 2020 16:51ХоккейКорегин Владислав

Алексей Кудашов: В плей-офф не бывает мелочей – расслабляться нельзя ни на секунду

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф, в котором армейцы сыграют против «Витязя».

– В плей-офф по определению слабых команд не бывает. «Витязь» – сильный коллектив, на ходу, они на протяжении всего сезона, особенно в начале, показывали хороший хоккей. Думаю, будут биться, сражаться, и игры будут очень напряженными.

Всегда есть то, что нужно улучшать. Мы не исключение. Самое важное, как мы психологически и физически подготовимся к первой игре, насколько ответственно подойдем к моментам, которые надо улучшать. Важна ответственность в игровом плане, в дисциплине, в тактике – во всем. В плей-офф не бывает мелочей, ни на секунду расслабляться нельзя. Это, скажем так, постоянная война, и в ней нельзя допускать ошибок, – цитирует Кудашова пресс-служба питерцев.

Напомним, что в регулярном сезоне СКА финишировал на втором месте в Западной конференции, набрав 93 очка. «Витязь» с 65 очками занял седьмую строчку.

Первый матч серии между командами состоится 1 марта в Санкт-Петербурге.

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