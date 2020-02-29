«Рейнджерс» уступили «Филадельфии», в активе Панарина и Бучневича по голевой передаче - Советский спорт
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29 февраля 2020 06:11Хоккей

«Рейнджерс» уступили «Филадельфии», в активе Панарина и Бучневича по голевой передаче

Хоккеисты «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5.

В составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье (17-я минута), Джеймс ван Римсдайк (34), Клод Жиру (35, 43) и Кевин Хейз (53). У нью-йоркской команды отличились Йеспер Фаст (3) и Бретт Хауден (60).

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич записали на свой счет по одной результативной передаче, а голкипер Александр Георгиев отразил 35 бросков из 40.

После этой игры «Филадельфия» набрала 81 очко и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Рейнджерс» с 74 очками занимает на Востоке десятое место.

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