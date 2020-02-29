«Миннесота» на выезде всухую разгромила «Коламбус» Хоккеисты «Миннесоты» обыграли «Коламбус» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:0.

В составе «Уайлд» заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк (7-я минута), Джаред Сперджен (7), Райан Хартман (31), Зак Паризе (33) и Кевин Фиала (53).

После этой игры «Миннесота» набрала 71 очко и располагается на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Коламбус» с 76 очками занимает на Востоке восьмое место.

В следующем матче «Уайлд» на своем льду сыграют против «Вашингтона», а «Блю Джекетс» дома встретятся с «Ванкувером».