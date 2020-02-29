Панарин обновил личный рекорд результативности за сезон В ночь с пятницы на субботу состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).

В составе нью-йоркского клуба результативной передачей отметился российский форвард Артемий Панарин, продливший свою результативную серию до 12 матчей. Кроме этого Панарин, набравший в 63 играх текущего сезона 88 (32+56) очков, обновил личный рекорд результативности. Напомним, что в прошлом регулярном чемпионате 28-летний нападающий набрал 87 (28+59) в 79 встречах за «Коламбус».