Панарин обновил личный рекорд результативности за сезон

В составе нью-йоркского клуба результативной передачей отметился российский форвард Артемий Панарин, продливший свою результативную серию до 12 матчей.
Кроме этого Панарин, набравший в 63 играх текущего сезона 88 (32+56) очков, обновил личный рекорд результативности.
Напомним, что в прошлом регулярном чемпионате 28-летний нападающий набрал 87 (28+59) в 79 встречах за «Коламбус».
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