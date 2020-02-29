«Питтсбург» поиграл «Анахайму», потерпев пятое поражение в чемпионате кряду Хоккеисты «Питтсбурга» уступили «Анахайму» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.

В составе «Дакс» заброшенными шайбами отметились Дэнтон Хайнен, Райан Гецлаф и Брендан Гуле, у «Пингвинз» дубль на свой счет записал Джейсон Цукер.

Отметим, что российский форвард Евгений Малкин заработал 4 минуты штрафа и завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этой игры «Анахайм» набрал 60 очков и располагается на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Питтсбург» с 80 очками занимает на Востоке пятое место.