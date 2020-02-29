«Вегас» взял верх над «Баффало», одержав восьмую победу подряд Хоккеисты «Вегаса» победили «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

В составе «Голден Найтс» заброшенными шайбами отметились Николя Руа (12-я минута), Вильям Карлссон (43) и Райлли Смит (45, 59), у «Сэйбрз» точными бросками отличились Доминик Кагун (3) и Джефф Скиннер (60).

После этой игры «Вегас» набрал 80 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Баффало» с 66 очками занимает на Востоке 13-е место.

В следующем матче «Голден Найтс» на своем льду сыграют против «Лос-Анджелеса», а «Сейбрз» в гостях встретятся с «Аризоной».