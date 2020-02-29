Николай Заварухин: Опыта у «Сибири» немного, но по отдельности игроки знают, что такое плей-офф Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин рассказал о подготовке к серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

- Начинать серию на выезде - палка о двух концах. Когда хоккеист психологически устойчив, дома начинать хорошо. Но когда нет опыта, наверное, спокойнее на выезде. Опыта командного у «Сибири» немного, но по отдельности игроки знают, что такое плей-офф.

Потеряют ли мотивацию легионеры, подписав контракты на следующий сезон? Я видел, как у одной команды легионеры, не имея контрактов на следующий год, бросали играть в плей-офф. Так что это двойственная ситуация, передает слова Заварухина Sport24.ru.

Напомним, что первый и второй матч серии пройдет в Екатеринбурге 2 и 3 марта.