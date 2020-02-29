Александр Георгиев: Было ощущение, что в матче с «Филадельфией» у нас просто не хватило сил Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев – о поражении команды в матче регулярного чемпионата с Филадельфией» (2:5).

- Было ощущение, что у нас сегодня просто не хватило сил. Я не ищу оправданий, но против такой хорошей команды сложно играть на второй день. Переломный момент сегодня был во втором периоде, - приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Георгиев в матче с «Флайерз» отразил 35 бросков из 40.