Максим Рябков: Дацюк пропустит начало серии с «Сибирью» Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что нападающий команды пропусти первые матчи серии плей-офф Кубка Гагарина с «Сибирью».

- Павел Дацюк пропустит начало серии с «Сибирью». Пока трудно сказать, сколько именно он пропустит - все будет зависеть от самочувствия. Сегодня Дацюк занимался индивидуально, - передает слова Рябкова «РИА Новости».

Добавим, что первые матчи серии пройдут в Екатеринбурге 2 и 4 марта.