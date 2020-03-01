«Бостон» уверенно обыграл «Айлендерс», Варламов пропустил четыре шайбы Лидер регулярного чемпионата НХЛ добился «сухой» победы в Нью-Йорке.

Матч «Нью-Йорк Айлендерс» – «Бостон Брюинз» завершился со счетом 0:4 (0:2, 0:0, 0:2).

На 4-й минуте счет открыл лучший снайпер нынешнего сезона Давид Пастрняк, забросив свою 47-ю шайбу, а на 14-й точный кистевой бросок удался Мэтту Грзельчику.

Еще два гола «Бостон» организовал в конце матча. На 52-й минуте российского вратаря «Айлендерс» Семена Варламова огорчил Брэд Маршан, а на 57-й большинство реализовал Чарли Макэвой. Также в активе 22-летнего канадского защитника две результативные передачи, а потому именно его признали первой звездой матча.

Финский голкипер «Брюинз» Туукка Раск отразил все 25 бросков «островитян». В активе российского вратаря хозяев Варламов 26 парированных бросков при четыре пропущенных шайбах.

«Бостон» продолжает лидировать в регулярном чемпионате и Восточной конференции, набрав 94 очка в 66 матчах.

«Айлендерс» занимает седьмое место на Востоке, имея 78 очков после 64 встреч.

3 марта «Бостон» сыграет в гостях с «Тампой», а «Нью-Йорк Айлендерс» примут «Монреаль».