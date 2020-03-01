«Тампа» одолела «Калгари», Кучеров и Сергачев на двоих набрали четыре очка В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду победил «Калгари Флэймз» со счетом 4:3.

В составе победителей шайбами отметились Тайлер Джонсон (14-я минута), Ондржей Палат (28), Янни Гурд (32) и Алекс Киллорн (35). Соперник ответил результативными бросками Эндрю Маджапана (34), Элиаса Линдхольма (35) и Шона Монахана (58).

Российские игроки «Лайтнинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский отразил 18 бросков из 21.

«Тампа» с 87 очками идет на втором месте в Восточной конференции, «Калгари» располагается на седьмой позиции Востока (73).

В следующем матче «Лайтнинг» сыграет дома против «Бостона», а «Флэймз» отправятся в гости к «Флориде».