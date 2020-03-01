«Тампа» одолела «Калгари», Кучеров и Сергачев на двоих набрали четыре очка

В составе победителей шайбами отметились Тайлер Джонсон (14-я минута), Ондржей Палат (28), Янни Гурд (32) и Алекс Киллорн (35). Соперник ответил результативными бросками Эндрю Маджапана (34), Элиаса Линдхольма (35) и Шона Монахана (58).
Российские игроки «Лайтнинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский отразил 18 бросков из 21.
«Тампа» с 87 очками идет на втором месте в Восточной конференции, «Калгари» располагается на седьмой позиции Востока (73).
В следующем матче «Лайтнинг» сыграет дома против «Бостона», а «Флэймз» отправятся в гости к «Флориде».
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