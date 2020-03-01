Результативная передача Гусева не помогла «Нью-Джерси» победить «Лос-Анджелес» Хоккеисты «Нью-Джерси Девилз» уступили в гостях «Лос-Анджелес Кингз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Счет в матче открыли гости – на восьмой минуте Йеспер Братт с передачи Никиты Гусева стал автором первой шайбы. Однако хозяева смогли переломить ход встречи. Сначала шансы команд уравнял Дастин Браун (34-я минута), а затем Адриан Кемпе вывел «Кингз» вперед, установив итоговый счет 2:1.

«Нью-Джерси» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 62 очка. «Лос-Анджелес» с 54 очками идет на последнем, 15-м месте на Западе.

В следующем матче оба коллектива сыграют гостевые встречи – «Девилз» сыграют против «Анахайма», а «Кингз» встретятся с «Вегасом».