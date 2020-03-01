«Флорида» уступила дома «Чикаго», на счету Бобровского 27 сэйвов Хоккеисты «Флориды Пантерз» проиграли по буллитам «Чикаго Блэкхокс» (2:3Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Майк Хоффман (5-я минута) и Майк Мэтисон (59). У соперников отличились Джонатан Тэйвз (13) и Дрейк Каджула (27)

Исход встречи решался в серии буллитов – победу гостям принес Тэйвз.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 27 сэйвов. Нападающий Евгений Дадонов очков не набрал.

Таким образом, «Чикаго» набирает 66 очков и располагается на 12-м месте в Западной конференции. В следующем матче «Блэкхокс» сыграют дома с «Анахаймом».

«Флорида» идет 11-й на Востоке (73). Их следующий соперник – «Калгари» (домашняя игра).