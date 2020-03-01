Дубль Анисимова помог «Оттаве» одержать победу над «Детройтом» Хоккеисты «Оттавы Сенаторз» победили «Детройт Ред Уингз» (4:3Б) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Героем встречи стал нападающий «Сенаторз» Артем Анисимов. На счету россиянина победный буллит, а также два гола в основное время – на 34-й и 47-й минутах. Еще одной шайбой в составе хозяев отметился Скотт Сабурин (42). Гости ответили результативными бросками Франса Нильсена (4), Дилана Ларкина (27) и Сэма Ганье (48).

Отметим, что Анисимов был признан первой звездой матча. Второй – Ларкин (1+1), третьей – партнер Артема по команде защитник Тома Шабо (0+1).

Оба коллектива занимают последние два места в Восточной конференции. «Сенаторз» набрали 58 очков, а на счету «Ред Уингз» – 35.

В следующем матче «Оттава» сыграет в гостях с «Питтсбургом», а «Детройт» примет дома «Колорадо».