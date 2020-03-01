Анисимов - после победы над «Детройтом»: «Оттава» не прекращала бороться до конца Сегодня «Сенаторз» одержали вторую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Нападающий «Оттавы» Артем Анисимов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

«Можно сказать, что я сделал хет-трик, ведь шайба три раза пересекла линию ворот после моих бросков. Мы не прекращали бороться до конца. Если что-то не получалось, то старались упрощать игру: вбросить шайбу в зону и бороться у бортов», - приводит слова Анисимова официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Оттава» в серии буллитов одержала победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом (4:3 Б). В составе победителей дубль оформил Анисимов. Также в активе российского форварда реализованный буллит в послематчевой серии.

«Оттава» набрала 58 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Восточной конференции. 4 марта «Сенаторз» сыграют в гостях против «Питтсбурга».