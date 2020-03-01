«Барыс» разгромил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ В континентальной хоккейной лиге стартовали матчи на вылет.

«Барыс» и магнитогорский «Металлург» провели первый матч плей-офф КХЛ сезона 2019/20.

Встреча второй и седьмой команд Восточной конференции завершилась победой клуба из Нур-Султана со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

В составе победителей отличились Кертис Волк, Атте Охтамаа, Ииро Пакаринен и Даррен Дитц. Голкипер хозяев Эдвард Паскуале отразил все 34 броска по своим воротам.

Таким образом, в серии до четырех побед клуб из столицы Казахстана повел 1-0.

Вторая встреча пройдет в Нур-Султане 3 марта.

КХЛ

Плей-офф, 1/8 финала

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Волк, 14 (бол.). Охтамаа, 29. Пакаринен, 58 (п.в.). Дитц, 60 (бол.).

Счет в серии — 1:0.