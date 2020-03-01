«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛ В континентальной хоккейной лиге стартовали матчи на вылет.

«Авангард» на своем льду обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛ со счетом 5:2 (1:1, 4:1, 0:0).

Первый период завершился вничью, 1 :1. На гол уфимца Линуса Умарка ответил Сергей Шумаков. Решающего преимущества хозяева добились во втором игровом отрезке. Дубль оформил Кирилл Семенов, еще по шайбе забросили Андрей Стась и Валентин Пьянов. «Салават Юлаев» ответил лишь одним голом Теему Хартикайнена.

Самым результативным игроком матча стал Шумаков, набравший 3 (1+2) очка.

В серии до четырех побед «Авангард» вышел вперед 1:0. Следующая игра пройдет в Балашихе, 3 марта.

КХЛ

Плей-офф, 1/8 финала

«Авангард» (Омская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)

Голы: Шумаков, 17 (бол.) Семенов, 24, 39. Стась, 30. Пьянов, 40 (бол.) — Умарк, 15. Хартикайнен, 38.