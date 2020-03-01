«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛ

«Авангард» на своем льду обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛ со счетом 5:2 (1:1, 4:1, 0:0).
Первый период завершился вничью, 1 :1. На гол уфимца Линуса Умарка ответил Сергей Шумаков. Решающего преимущества хозяева добились во втором игровом отрезке. Дубль оформил Кирилл Семенов, еще по шайбе забросили Андрей Стась и Валентин Пьянов. «Салават Юлаев» ответил лишь одним голом Теему Хартикайнена.
Самым результативным игроком матча стал Шумаков, набравший 3 (1+2) очка.
В серии до четырех побед «Авангард» вышел вперед 1:0. Следующая игра пройдет в Балашихе, 3 марта.
КХЛ
Плей-офф, 1/8 финала
«Авангард» (Омская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)
Голы: Шумаков, 17 (бол.) Семенов, 24, 39. Стась, 30. Пьянов, 40 (бол.) — Умарк, 15. Хартикайнен, 38.
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