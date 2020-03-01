Питер Дебур: Это был месяц из серии «сделай или умри» Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур прокомментировал февральский рывок команды.

- Это был месяц из серии «сделай или умри», - цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Вегас» одержал победы в восьми последних матчах регулярного чемпионата и, набрав 80 очков в 66 встречах сезона, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.