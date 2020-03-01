СКА на своем льду разгромил «Витязь» в первом матче серии плей-офф Хоккеисты СКА дома разгромили «Витязь» в первом матче ¼ финала Западной конференции со счетом 6:1.

В составе команды из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Андрей Кузьменко (9-я, 31-я и 51-я минуты), Йоонас Кемппайнен (21) и Кирилл Марченко (26, 31), у подмосковного клуба точным броском отличился Павел Чернов (14). Добавим, что вторая встреча серии пройдет в Санкт-Петербурге 3 марта.