«Йокерит» всухую разгромил «Локомотив» в первой встрече серии плей-офф Хоккеисты «Йокерита» на своем льду разгромили «Локомотив» в первом матче ¼ финала Западной конференции со счетом 6:0.

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Вели-Матти Савинайнен (19-я и 40-я минуты), Петер Регин (21), Никлас Йенсен (31), Петри Контиола (35) и Микко Лехтонен (54). Отметим, что голкипер «Йокерита» Антти Ниеми отразил 17 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем плей-офф. Добавим, что вторая встреча серии пройдет в Хельсинки 3 марта.