Боб Хартли: «Авангард» сыграл очень хорошо, но это только одна победа из четырех Сегодня стартовал плей-офф КХЛ.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли остался доволен игрой своей команды в первом матче серии против «Салавата Юлаева».

«Мы сыграли очень хороший матч плей-офф: дисциплинировано, организовано, качественно. Второй период можно назвать лучшим, когда после запроса тренера соперника смогли реализовать большинство. Этот гол в итоге предопределил результат. Мы смогли вернуться в игру, когда пропустили первыми. Но это только одна победа из четырех», - цитирует специалиста Sport24.ru.

Напомним, «Авангард» на своем льду обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛ со счетом 5:2 (1:1, 4:1, 0:0).

Первый период завершился вничью, 1:1. На гол уфимца Линуса Умарка ответил Сергей Шумаков. Решающего преимущества хозяева добились во втором игровом отрезке. Дубль оформил Кирилл Семенов, еще по шайбе забросили Андрей Стась и Валентин Пьянов. «Салават Юлаев» ответил лишь одним голом Теему Хартикайнена.

Самым результативным игроком матча стал Шумаков, набравший 3 (1+2) очка.

В серии до четырех побед «Авангард» вышел вперед 1:0. Следующая игра пройдет в Балашихе 3 марта.