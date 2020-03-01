Алексей Кудашов: В первом периоде была небольшая нервозность, поэтому не совсем все получалось - Советский спорт
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01 марта 2020 20:43Хоккей

Алексей Кудашов: В первом периоде была небольшая нервозность, поэтому не совсем все получалось

Главный тренер СКА Алексей Кудашов о крупной победе в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с «Витязем» (6:1)

В первом периоде была небольшая нервозность, поэтому не совсем все получалось. Во втором периоде начали лучше двигаться, и пошли моменты, пошла игра. В принципе, говорить-то нечего – первая игра, серия только началась.

Что с Артемом Зубом? Шайба попала. Пока посмотрим, не могу сказать, какая тяжесть, завтра посмотрим, сейчас обследуем, приводит слова Кудашова пресс-служба СКА.

Добавим, что вторая игра серии состоится в Санкт-Петербурге 3 марта.

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