Василий Подколзин: Когда делаешь пару силовых, уже более уверенно себя чувствуешь Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал победу команды в первом матче серии плей-офф с «Витязем» (6:1).

- Сначала были нервы, особенно у нас, у молодых. Но быстро вошли в игру. Когда делаешь пару силовых, уже более уверенно себя чувствуешь. В принципе, хорошо сработали в большинстве, забили. Конечно же, нужно побыстрее забывать этот матч, исправлять ошибки и готовиться к послезавтрашней игре.

- Это ваш первый плей-офф. Получили то, что ожидали?

- Конечно, есть что-то новое – к примеру, судьи дают играть, многое прощают. А в остальном – быстрый и жесткий хоккей, как и должно быть в плей-офф.

- Были готовы к тому, что «Витязь» особенно жестко будет играть именно против вашей тройки?

- Все команды разбирают соперников, это нормально. Да, жестко, но все, думаю, будет нормально, - приводит слова Подколзин пресс-служба СКА.

Добавим, что вторая встреча серии состоится в Санкт-Петербурге 3 марта.