«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Филадельфии», на счету Панарина две голевые передачи Хоккеисты «Рейнджерс» уступили «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:5.

В составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Мэтт Нисканен (2-я минута), Шон Кутюрье (12), Михаэль Раффль (18), Дерек Грант (22) и Трэвис Конечны (36), у нью-йоркской команды отличились Мика Зибанеджад (33, 53) и Павел Бучневич (46).

Отметим, что в этой встрече на счету нападающего «Рейнджерс» Аремия Панарина, завершившего встречу с показателем полезности «-1», две результативные передачи.

После этой игры «Рейнджерс» с 74 очками занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Филадельфия» с 83 очками расположилась на втором месте.

В следующем матче «Рейнджерс» дома сыграют против «Сент-Луиса», а «Флайерз» на выезде встретятся с «Вашингтоном».