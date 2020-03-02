Петер Регин: Чувствовали давление - в прошлые сезоны «Йокериту» не удавался старт в плей-офф

- Перед матчем чувствовали давление из-за того, что в прошлые сезоны нам не удавался старт в плей-офф. Мы говорили о важности того, что нужно просто выйти и работать. Сейчас уже не имеет значения, с каким счетом выиграли, нужно просто двигаться дальше, - цитирует Регина пресс-служба НХЛ.
Добавим, что вторая встреча серии пройдет в Хельсинки 3 марта.
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