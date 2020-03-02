Панарин обновил личный рекорд по результативной серии в НХЛ - Советский спорт
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02 марта 2020 01:38Хоккей

Панарин обновил личный рекорд по результативной серии в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин установил личный рекорд по количеству результативных матчей подряд в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (3:5) россиянин записал на свой счет две результативные передачи и продлил свою результативную серию в НХЛ до 13 матчей, обновив личный рекорд по результативной серии.

Добавим, что всего в 64 встречах текущего сезона в активе Панарина 90 (32+58) очков.

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