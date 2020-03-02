«Коламбус» одержал волевую победу над «Ванкувером», у Гаврикова – результативный пас (видео)

Перед началом третьего периода хозяева уступали со счетом 1:3. В составе гостей шайбами отметились Бо Хорват (2-я минута), Элиас Петерссон (8) и Джей Ти Миллер (22). У хозяев гол на счету Кевина Стэнлунда (11).
В заключительной двадцатиминутке «Блю Джекетс» смогли переломить ход встречи, четырежды огорчив голкипера соперников Луи Доминге – голы записаны на Райли Нэша (53), Зака Веренски (56), Эмиля Бемстрема (59) и Густава Нюквиста (60).
Отметим, что результативным пасом отметился защитник хозяев Владислав Гавриков. Россиянин провел на льду 18 минут 32 секунды. В нынешнем сезоне он набрал 17 (5+12) очков в 66 матчах.
«Коламбус» с 78 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Ванкувер» идет на седьмым на Западе (74).
В следующем матче «Блю Джекетс» сыграют в гостях с «Калгари», а «Кэнакс» примут у себя «Аризону».
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