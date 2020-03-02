«Нью-Джерси» победил в гостях «Анахайм», Гусев набрал одно очко Матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» – «Нью-Джерси Девилз» завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.

Дублем в составе «Девилз» отметился Павел Заха (18-я и 24-я минуты). Еще одна шайба на счету Нико Хишира (55).

Россиянин Никита Гусев провел на льду 14 минут 19 секунд и отличился голевой передачей. Нападающий набрал 42 (12+30) очка в 62 матчах этого сезона.

«Нью-Джерси» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 62 очка. «Анахайм» идет 13-м на Западе (60).

В следующем матче «Девилз» отправятся в гости к «Вегасу», а «Дакс» примут дома «Сент-Луис».