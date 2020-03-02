Дублем в составе «Девилз» отметился Павел Заха (18-я и 24-я минуты). Еще одна шайба на счету Нико Хишира (55).
Россиянин Никита Гусев провел на льду 14 минут 19 секунд и отличился голевой передачей. Нападающий набрал 42 (12+30) очка в 62 матчах этого сезона.
«Нью-Джерси» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 62 очка. «Анахайм» идет 13-м на Западе (60).
В следующем матче «Девилз» отправятся в гости к «Вегасу», а «Дакс» примут дома «Сент-Луис».
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев «Бомбардировщик» уничтожит «Короля»? Второй бой Уайлдера и Фьюри уже на этих выходных В ночь с субботы на воскресенье состоится бой между чемпионом мир в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем трех поясов Тайсоном Фьюри. 22.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Кучеров и Гурьянов в огне, а Малкин в дыму «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ 01.03.2020 10:38 Хоккей Федоровский Александр Тотальное превосходство. Россиянин Молдавский не оставил шансов американцу Аяле (видео) Российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал очередную победу в Bellator. Ученик Федора Емельяненко является главным претендентом на пояс чемпиона. 22.02.2020 06:00 ММА Ващенко Сергей Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 10:00 Бокс Усачев Владислав Тедеско переиграл Новикова. «Спартак» убедительно выиграл столичное дерби Красно-белые забили два мяча в Петровском парке, Зелимхан Бакаев к голу добавил результативную передачу, и этого более чем хватило для победы над «Динамо». 29.02.2020 18:47 Футбол Мощенко Захар Чужие здесь не ходят. Хозяева учинили соперникам разгром Первые матчи плей-офф в КХЛ принесли убедительные победы принимающей стороне. 01.03.2020 20:46 Хоккей Домрачев Владислав Георгий Джикия: С «Динамо» Зобнин провел одну из лучших своих игр После матча «Динамо» - «Спартак», в котором гости победили со счетом 2:0, своими впечатлениями поделились Георгий Джикия и Николай Комличенко. 29.02.2020 21:11 Футбол Григорьевская Юлия Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание