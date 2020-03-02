Дубль Овечкина и первый ассист Ковальчука помогли «Вашингтону» победить «Миннесоту» - Советский спорт
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02 марта 2020 07:02ХоккейКорегин Владислав

Дубль Овечкина и первый ассист Ковальчука помогли «Вашингтону» победить «Миннесоту»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали гостевую победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль (8-я и 12-я минуты) и голевой пас.Также в составе гостей шайбы забросили Рихард Паник (11) и Том Уилсон (41). Хозяева ответили результативными бросками Райана Донато (4), Кевина Фиалы (14) и Зака Паризе (53).

Отметим, что Овечкин был признан первой звездой матча. Второй звездой стал Фиала (1+1). Тройку лучших игроков матча замкнул партнер Александра по команде Уилсон (0+1).

Илья Ковальчук набрал первые очки в своей новой команде, ассистировав Овечкину. 36-летний россиянин провел на льду 14 минут 7 секунд и завершил игру с показателем полезности «+1». В текущем сезоне он отметился 23 (9+14) очками в 42 матчах.

Евгений Кузнецов отыграл 17 минут 13 секунд и отдал две результативные передачи при полезности «+2». На его счету – 51 (19+32) очко в 59 поединках.

Таким образом, «Вашингтон» набирает 86 очков и занимает третье место в Восточной конференции, в активе «Миннесоты» – 71 очко и 11-я строчка на Западе.

В следующем матче «Кэпиталз» примет дома «Филадельфию», а «Миннесота» на своей площадке сыграет против «Нэшвилла».

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