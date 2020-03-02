Овечкин вышел на третье место в НХЛ по шайбам на выезде Его «Вашингтон» одержал победу на «Миннесотой».

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое третье место в списке бомбардиров, забивших наибольшее количество шайб в гостевых встречах НХЛ.

После дубля в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты Уайлд» (4:3) на счету россиянина 356 шайб в выездных играх. По данному показателю он обогнал Яромира Ягра (355). Выше находятся только Уэйн Гретцки (402) и Стив Айзерман (362).

Отметим, что в текущем сезоне Овечкин отметился 63 (45+18) очками в 64 поединках. Его команда занимает третье место в Восточной конференции, набрав 86 очков.