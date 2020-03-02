Александр Овечкин: Ковальчук старается показывать свой максимум Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин похвалил игру своего партнера Ильи Ковальчука, набравшего первые очки за свою новую команду в матче против «Миннесоты Уайлд» (4:3).

– Я очень рад за Кови. Он играет все лучше и лучше. Для него это другая система, новые партнеры по команде. Но вся команда пытается помочь ему почувствовать себя комфортно. Вы видите, что он наслаждается этим и старается показывать свой максимум, – цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Напомним, что 24 февраля «Вашингтон» и «Монреаль» произвели обмен, в результате которого Ковальчук отправился в столицу США, а «Канадиенс» получили пик в третьем раунде драфта 2020 года.

36-летний россиянин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:3) набрал первые очки в своей новой команде, ассистировав Овечкину. Он провел на льду 14 минут 7 секунд и завершил игру с показателем полезности «+1». В текущем сезоне Илья отметился 23 (9+14) очками в 42 матчах.

«Вашингтон» набирает 86 очков и занимает третье место в Восточной конференции. В следующем матче команда примет дома «Филадельфию».