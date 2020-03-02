Даниил Марков: Россия отстает от мировых тенденций развития хоккея

– Весь год проводятся этапы Евротура, на которых тренерский штаб может оценить каждого игрока. Я смотрел шведский этап, где мы проиграли все три матча. Я оценивал не результат, а именно игру молодых ребят. В других сборных тоже были далеко не ветераны. Меня расстроило отставание от шведских, финских и чешских хоккеистов в международной подготовке. У нас там не 16-летние ребята были. Отстаем от мировых тенденций развития хоккея. Это касается и европейских стандартов, и североамериканских, – цитирует Маркова Sport24.ru.
Напомним, что на «Шведских играх» подопечные Алексея Кудашова проиграли все три матча, уступив Финляндии (0:3), Швеции (2:5) и Чехии (3:4 Б).
Чемпионат мира 2020 года должен состояться с 8 по 24 мая в Швейцарии.
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