Даниил Марков: Россия отстает от мировых тенденций развития хоккея Бывший защитник сборной России Даниил Марков оценил шансы команды Алексея Кудашова на чемпионате мира в случае, если игроки, выступающие в НХЛ, не смогут принять участие на турнире.

– Весь год проводятся этапы Евротура, на которых тренерский штаб может оценить каждого игрока. Я смотрел шведский этап, где мы проиграли все три матча. Я оценивал не результат, а именно игру молодых ребят. В других сборных тоже были далеко не ветераны. Меня расстроило отставание от шведских, финских и чешских хоккеистов в международной подготовке. У нас там не 16-летние ребята были. Отстаем от мировых тенденций развития хоккея. Это касается и европейских стандартов, и североамериканских, – цитирует Маркова Sport24.ru.

Напомним, что на «Шведских играх» подопечные Алексея Кудашова проиграли все три матча, уступив Финляндии (0:3), Швеции (2:5) и Чехии (3:4 Б).

Чемпионат мира 2020 года должен состояться с 8 по 24 мая в Швейцарии.