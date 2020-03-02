ЦСКА сыграет в плей-офф КХЛ с нашивками в честь 75-летия победы в ВОВ (фото) Сегодня армейцы начинают поход за Кубком Гагарина.

Хоккеисты ЦСКА проведут матчи плей-офф КХЛ в форме с нашивками в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«На игры плей-офф армейцы выйдут с нашивками к 75-летию Великой Победы. Мы помним и гордимся подвигом нашего народа! Одна на всех!», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

На игры плей-офф армейцы выйдут с нашивками к 75-летию Великой победы. Мы помним и гордимся подвигом нашего народа!#ОднаНаВсех pic.twitter.com/tBGZy8haS2 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) March 2, 2020

Напомним, ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата. Сегодня столичный клуб проведет первый матч серии против «Торпедо». По итогам регулярного чемпионата нижегородцы заняли восьмое место в таблице Западной конференции.