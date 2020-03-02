«Сибирь» в гостях обыграла «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф КХЛ По итогам регулярного чемпионата екатеринбуржцы опередили соперника в турнирной таблице Восточной конференции.

Первый матч серии 1/8 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» - «Сибирь» завершился поражением хозяев со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). В составе победителей отличились Юусо Пуустинен и Евгений Чесалин. Голкипер Якуб Коварж отразил все 37 бросков по своим воротам. Новосибирский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 1:0. Второй матч состоится 4 марта в Екатеринбурге. КХЛ

Плей-офф, 1/8 финала «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пуустинен, 18. Чесалин, 60.

Счет в серии — 0:1.