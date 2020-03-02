КХЛ утвердила «жесткий» потолок зарплат со следующего сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила изменения в регламенте в части потолка зарплат.
Об этом сообщается в пресс-релизе лиги.
С сезона 2020/21 «жесткий» потолок зарплат в КХЛ составит 900 млн рублей. В случае превышения клубом «жесткого» потолка заработных плат не более чем на 2%, предельный размер потолка клуба снижается на три последующих сезона. В случае превышения клубом потолка более чем на 2% совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение.
Кроме того, минимальная сумма зарплатной ведомости для клубов будет составлять 270 миллионов рублей с последующим увеличением по сезонам до 50%, или 450 млн. руб. - к сезону-2023/24.
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