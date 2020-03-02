После тренерского запроса Знарка отменен гол «Динамо» в ворота «Спартака» (видео) Сегодня проходят очередные матчи плей-офф КХЛ.

В эти минуты в Москве проходит первый матч серии плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Спартаком».

В середине первого периода Семен Панкратов под углом выкатился к воротам красно-белых и протолкнул шайбу мимо Юлиуса Гудачека. Однако, после запроса главного тренера «Спартака» Олега Знарка, судьи приняли решение отменить гол, зафиксировав помеху вратарю.

В настоящий момент в матче «Динамо» - «Спартак» идет второй период, счет 1:0 в пользу бело-голубых. На 3-й минуте отличился Дмитрий Яшкин.