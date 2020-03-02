Международная федерация хоккея отменила несколько ЧМ из-за коронавируса Из-за эпидемии отменяются спортивные соревнования во всем мире.

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить несколько чемпионатов мира из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В частности, речь идет о мужских юниорских чемпионатах мира (игроки не старше 18 лет) в группах А (22-28 марта в Таллине) и B (23-29 марта, София) II-го дивизиона, а также в группах А (16-22 марта, Стамбул) и В (с 29 марта по 4 апреля, Коккельшайер, Люксембург) III-го дивизиона. Также не состоятся мировые первенства среди женщин в группе B (28 марта-3 апреля, Катовице, Польша) I-го дивизиона и в группе A (29 марта-3 апреля, Хака, Испания) II-го дивизиона.

Отмечается, что турниры, запланированные на апрель-май 2020 года (в том числе чемпионат мира), остаются в расписании, но IIHF продолжает отслеживать ситуацию с распространением заболевания.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию.

По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.