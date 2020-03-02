ЦСКА обыграл «Торпедо» и повел в серии Сегодня проходят очередные матчи плей-офф КХЛ.

Матч 1/8 финала плей-офф КХЛ ЦСКА - «Торпедо» завершился победой хозяев со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вэй.

Голкипер Илья Сорокин отразил все 16 бросков по своим воротам. Также на его счету одно очко за результативную передачу.

В серии до четырех побед ЦСКА вышел вперед 1:0. Вторая встреча команд состоится в Москве 4 марта.

КХЛ

Плей-офф, 1/8 финала

ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Слепышев, 5. Кемпе, 8. Вэй, 24.

Счет в серии — 1:0.